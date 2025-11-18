向愛潑斯坦請教追求中國美女教授　美前財長宣布退出公共事務

美國國會公布「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的部分文件，美國前財政部長、哈佛大學前校長、著名經濟學家薩默斯（Larry Summers）亦被揭與愛潑斯坦關係密切，文件顯示，已婚的薩默斯曾向愛潑斯坦請教，欲「追求」同一領域的女學者，哈佛大學學生報《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）指，當事人是中國美女經濟學家金刻羽。事件曝光後，薩默斯11月17日發表聲明，宣布即時退出所有公共事務。



根據最新曝光的文件顯示，薩默斯與愛潑斯坦來往達7年，訊息聯繫持續至2019年7月，即愛潑斯坦因未成年人性交易案被捕前夕。雙方不僅經常共進晚餐，愛潑斯坦還積極為薩默斯牽線全球政要，曾在2018年7月提議安排薩默斯與「聯合國主席」會面。

更引人關注的是，曝光的文件與《哈佛深紅報》披露，時年64歲且已婚的薩默斯在2018年11月至2019年7月期間，就「追求」當時為倫敦政治經濟學院終身教授的金刻羽，多次向愛潑斯坦尋求情感建議。通訊記錄顯示，愛潑斯坦不僅積極為其出謀獻策，更在一條信息中自稱為薩默斯助攻，協助其發展這段被稱為「門生」（mentee）的特殊關係。

美國前財政部長、哈佛大學前校長、著名經濟學家薩默斯（Larry Summers）近日被曝捲入愛潑斯坦風波，隨即其回應即刻退出所有公共事務。（資料圖片，Reuters）

金刻羽於2000年至2009年間在哈佛大學獲得學士和博士學位，她拒絕就薩默斯和愛潑斯坦之的郵件往來作出評論。在眾議院公佈的郵件中，她並未提及與薩默斯有戀愛關係。

薩默斯在聲明中表示：「我對自己的行為深感羞愧，並意識到這些行為造成的痛苦。我為自己與愛潑斯坦先生持續通訊這個錯誤決定負有全部責任。」他表示，將繼續哈佛大學的教學工作，但退出所有公開活動，以「重建信任並修復與最親近人士之間的關係」。

華府智庫「美國進步中心」隨即宣布與薩默斯割席。薩默斯目前除擔任哈佛大學教授外，還是OpenAI董事會成員及《彭博》專欄作家。