從愛潑斯坦文件到關稅：特朗普後院失火，還有餘力外顧嗎？

在高市早苗涉台言論引發軒燃大波似乎真的在政治上「引火自焚」之際，早前訪日期間與高市「又拖又抱」的特朗普（Donald Trump）也頗有「身不由己」之貌。從淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）文件案，到共和黨內部的反猶太主義決裂，再到撤回關稅以壓抑物價的問題，特朗普都在處處退讓，恍惚失去了對國會共和黨人、MAGA派，以至國家政策走向的絕對把握。

逃不掉的「愛潑斯坦案」

華府時間11月16日晚上，面對幾位共和黨議員與民主黨聯手迫使眾議院大會就公開愛潑斯坦文件即將進行的投票，上台以來一直拒絕兌現其競選承諾、公開司法部淫媒調查相關檔案的特朗普，突然180度轉向，在社交平台Truth Social上表示「眾議院共和黨人應該投票公開愛潑斯坦檔案，因為我們沒有任何東西要隱藏」。

這可算是諷刺之極的轉向。畢竟，司法部控制在特朗普之手，要公開愛潑斯坦檔案，早就可以公開，何需國會投票相逼？

11月16日，特朗普寫道：「眾議院共和黨人應該投票公開愛潑斯坦的檔案，因為我們沒有什麼好隱瞞的，現在是時候從這場由激進左派瘋子策劃的民主黨騙局中走出來……」（Truth Social截圖）

而且，特朗普上周還在向手持關鍵一票的共和黨議員施壓，當中包括把有份簽署強迫眾議院大會進行投票的共和黨眾議員Lauren Boebert帶到白宮的戰情室（Situation Room）來作游說，希望拉走關鍵一票，讓共和黨眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）不必就公開愛潑斯坦檔案進行投票。

搞笑的是，約翰遜為了迴避此項投票，9月下旬以來就以眾議院已通過臨時撥款及政府停擺為由長期休會，而且拒絕為一名勝出補選的民主黨眾議員宣誓，阻止她簽署強制大會投票的提案（當時提案就只差一票）。

在去年競選期間，共和黨MAGA派的宣傳是拜登（Joe Biden）政府為了保護民主黨中人才故意不公開愛潑斯坦檔案，以此為特朗普營造「對抗腐敗精英階層」的政治人設。

豈料，往日一直是愛潑斯坦密友的特朗普上台之後就拒絕兌現承諾，先是由司法部公開一大批本來就公開了的資訊，引來MAGA派內部重大反彈，其後就開始把愛潑斯坦性販運醜聞形容為「民主黨的騙局」，甚至找來在囚的愛潑斯坦女友兼共犯馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）為特朗普「洗白」，稱她從來沒有見過特朗普做任何不當行為、「在各個方面都是一個紳士」。

6月21日，特朗普在白宮戰情室開會決定轟炸伊朗核設施。（The White House）

問題是，作了這樣的表述之後，馬克斯韋爾就獲轉送到待遇較佳的最低設防監獄，在獄中也得到「貴賓級」待遇（如可用監獄教堂作私人會面、不必和其他囚犯一起吃飯等）。特朗普曾被問及他會否特赦被判入獄20年的馬克斯韋爾，他先是假裝聽不清楚馬克斯韋爾的名字，然後又拒絕排除特赦的可能。

雖然公開資料顯示特朗普多次坐上愛潑斯坦的私人飛機，曾跟他多年來出席少女雲集的派對，公開表示他知道愛潑斯坦「喜歡較年輕的女人」，連指控受過「曾經的王子」安德魯性侵的朱弗雷（Virginia Giuffre）本來也是在海湖莊園工作的……但是特朗普一直否認他知悉愛潑斯坦的性販運未成年少女勾當，而且在2000年代初已跟愛潑斯坦鬧翻。

不過，特朗普愈否認，反向的疑似證據就愈多。例如《華爾街日報》7月首先爆出的特朗普2003年給愛潑斯坦的生日祝賀信，上面畫有裸女輪廓，特朗普的簽名就「剛好」落在女子的陰部位置，信件還以「願每一天都是另一個美妙秘密」作結。特朗普為此將《華爾街日報》告上法院，但其後國會眾議院從愛潑斯坦遺產中傳召得來的檔案就證明了此生日信的存在。

特朗普2023年給愛潑斯坦的生日信（資料圖片）

在本月政府停擺結束之後，國會民主黨人帶頭炒熱愛潑斯坦文件門，共和黨人控制的眾議院監督委員會最終公布了從愛潑斯坦遺產得來的超過2萬頁文件。當中包括了不少似乎顯示出特朗普知情的內容，例如一封2011年來自愛潑斯坦的電郵稱特朗普是「那隻沒有吠的狗」、另一封2019年的電郵則稱特朗普「當然知道有關那些女生的事」。

到了這個時候，特朗普還在指稱這一切也是民主黨的騙局，甚至公開要求司法部去調查克林頓（Bill Clinton）等民主黨人跟愛潑斯坦的關係，希望轉移視線。到上周五（14日）晚上，特朗普更公開同MAGA派代表人物、佐治亞州國會眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）割席，表明將會在共和黨初選中支持其他挑戰格林的候選人－－而格林正是推動眾議院投票強迫司法部公開愛潑斯坦檔案的共和黨主要推手。

國會眾議院公開的一封2019年的愛潑斯坦電郵，其中他稱特朗普「當然知道有關那些女生的事」。（Reuters）

被特朗普指為「叛徒」之後，格林及其家人都收到威脅。然而，過了兩天，支持眾議院投票的共和黨議員並沒有動搖。而且，多位沒有簽名強迫約翰遜進行大會投票的共和黨人也明示或暗示會在大會投票上支持公開愛潑斯坦檔案。

眼見大勢已去，特朗普為免被迫接受投票結果，只好180度轉向呼籲共和黨議員支持公開愛潑斯坦檔案。不過，眾議院通過要求司法部公開愛潑斯坦檔案的決議之後，還需要參議院投票同意，再交由總統簽署才能生效。如今，共和黨控制的參議院也未有公開表明會為此進行表決。

而即使最終生效，司法部對於如何公開相關檔案很可能還有頗高的調度權。因此，即使特朗普真的對愛潑斯坦的性販運勾當知情，甚至有參與其中，最後獲公開的文件能否確鑿的證實這一點，還是一個大問題。

2024年10月，格林（Marjorie Taylor Greene）為副總統候選人萬斯站台。（Reuters）

（按：如果我們假設過去幾年以來司法部的公務員一直奉公行事，除了馬克斯韋爾之外，他們一直沒有起訴其他愛潑斯坦相關人士這一點，很可能已經證明了所謂的「愛潑斯坦檔案」雖然包含了一些「容易引人聯想」的「證據」，卻沒有包括可超越「疑點利益歸於被告」門檻的確鑿證據。）

不只是政治花邊

從表面上看，愛潑斯坦「檔案門」是政治花邊。但其揮之不去的背景卻揭出了特朗普的兩大政治弱點。

首先，這一次是特朗普上任以來首次向共和黨控制的國會妥協。由此可見，經歷過11月4日共和黨在全國各地各級選舉失利之後，特朗普對於國會共和黨人的掌控能力正受到蠶食。共和黨人似乎看到一個「後特朗普時代」總有一天會來臨，到時候「凡特朗普相信的都是正確的」就不會再是共和黨的政治真理。

其次，愛潑斯坦的性販運案是一般平民百姓不滿權貴建制的政治符號－－權貴淫亂少女卻不必面對任何後果，社會公義何在？因此，傾向反對任何建制的特朗普MAGA派選民才會那麼在意這一宗已死之人的往事。

特朗普過去大半年來堅決拒絕公開司法部的愛潑斯坦檔案，其實就正好呼應了民主黨對他漠視物價高企問題的政治批判。無論是物價問題，還是愛潑斯坦案，都顯得特朗普其實是不顧平民百姓的「離地」權貴階層－－而清算這一班權貴的承諾，本來一直是特朗普政治號召力所依附的核心訊息，如今他卻不斷以行動證明他自己其實也是MAGA派眼中應該被清算的這一類人。

2000年2月12日，美國佛羅里達州棕櫚灘，房地產開發商特朗普（Donald Trump，左一）和他當時的女友（未來妻子）梅拉尼婭（Melania Knauss，左二）、金融家愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，右二）和英國社交名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell，右一）在海湖莊園舉行的一個派對上合影。（Getty）

物價問題 vs 關稅戰

經歷過11月4日的共和黨慘敗之後，頗具政治觸角的特朗普已察覺到「物價高企」已經變成了他本人和共和黨的政治問題，成為了民主黨人手上非常有效的宣傳－－在專注醫療補貼爭議的政府停擺問題上，美國民眾到最後依然較多認為責任在共和黨一方；從紐約市長選舉到維珍尼亞州州長選舉，民主黨的勝選議題也在物價、電費等民生問題之上。

因此，正如其在愛潑斯坦檔案公開問題上的轉向一樣，特朗普最近就非常明確地把政治宣傳的重點放在他過去大半年執政以來幾乎完全沒有着手處理過的物價問題上面。可是，美國總統對物價的影響力非常有限。

早在11月9日，即共和黨敗選的當周周日，特朗普就宣布要用關稅收入來向美國人每日派支持2000美元（不包括高收入者），似乎是想向人們證明其關稅政策正確，並重拖其2020年疫情派錢支票的故技。

截至11月12日，美國本年關稅收入比去年同期增加約1440億美元。（Wharton）

問題是，雖然白宮堅稱特朗普正在考慮此等派錢方案，但即使將收入上限定在財長貝森特（Scott Bessent）提過的10萬美元，每年支出也要大約3000億美元，如今經特朗普大增全球關稅稅率之後，關稅收入最多只比去年上升2000億美元，並不足以支付派錢開支。而且，由於關稅大多數也是由美國進口商或消費者支付，這種派錢整體而言也是左手交右手，關稅一邊推高了物價，政府另一邊再把關稅收入送回人民手上作抵償，除了某程度的財政再分配效果之外，中間浪費掉的只是行政成本。

同樣在9日，特朗普也在Truth Social上提出50年房貸的方案，以減輕買樓供樓人士的每月供款。問題是，50年按揭只會增加供樓人士的總利息開支，壓縮他們為退休作準備的財政空間。此議一提出就引來不分派別的猛烈批評。特朗普也只能稱「這不是什麼重大提案」。

11月9日，特朗普也在Truth Social上提出50年房貸的方案。（網站截圖）

上述兩招「出師不利」之後，特朗普到11月15日竟然簽署行政命，撤回一系列食品的關稅，當中包括咖啡和茶、牛肉、香料、熱帶水果（如香蕉等）、堅果、蕃茄、果汁等。貝森特的解釋是這些食物也是美國難以生產的（按：但牛肉很明顯不是）。

對於其關稅政策，特朗普一直的宣傳就是關稅是由外國支付的，不會推高通脹。如今這種削減關稅來壓抑物價的做法完全是「自打嘴巴」。而且，由於進口商普遍未有把大部份的關稅成本轉嫁消費者，而獲關稅豁免的商品也不是民眾日常開支的大宗項目。這些豁免對壓抑物價只會有邊際上的影響。

如今，對特朗普經濟表現的綜合民調滿意度是「-14.8%」，遠遠低於他上台前的正數。而支持公開所有愛潑斯坦檔案的民意接近八成。上述的行動，正正是特朗普重新爭取民眾支持的嘗試。

美國咖啡價格本年以來上升18.9%。（Reuters）

然而，美國政治的常態是總統民望長期只會跌不會升，而民望易失難得。美國人大概不會忘記特朗普是被政治現實逼迫到最後才不得已接受國會共和黨人投票支持公開愛潑斯坦檔案的。而特朗普此刻提出的「壓抑物價」行動，全部效果甚微。而且，當特朗普自己也用行動去承認關稅會推高通脹，民眾難免就要質疑為何特朗普還要保持對全世界的高關稅政策。

愛潑斯坦案和物價問題，只是其中兩個特朗普不得不着手撲救的燃眉之火。其他一大堆國內政治挑戰還將接踵而至。

政治挑戰陸續有來

例如，共和黨內部就正在出現反猶太主義問題上面的決裂，特別是在前霍士新聞主持卡爾森（Tucker Carlson）訪問公開讚揚希特拉的極右人物Nick Fuentes之後。此前，青年共和黨的Telegram訊息也被公開，當中有稱讚希特拉的、有支持奴隸制度的。一大批早就投誠特朗普的共和黨人出來嚴厲譴責這些極端言論，但是副總統萬斯（J.D. Vance）此等共和黨領袖卻全力淡化事件。

這次是MAGA派的內部分裂。這種現象顯示出「忠於特朗普」已不足以維持MAGA派的槍口一致對外。

而除了共和黨內部的問題之外，最高法院也正審理總統有沒有權力不顧州政府反對、聯邦化國民警衛隊派往各州，以及有沒有權力以緊急狀態為由不經國會同意向全球加徵關稅等案件。從目前形勢來看，法院的保守派大多數較有可能最終會對特朗普作出不利判決。

特朗普上任近10個月以來，在對外行動上面非常進取，除了關稅戰之外，從俄烏、加沙等戰爭議題，到輪船碳排放徵費國際協議等較少人關注的議題，都有特朗普政府的高調介入。

可是，隨着國內政治形勢漸生不穩、火頭四起，特朗普至少在來年中期選舉之前恐怕就要把注意力重新放回國內。11月16日，正當美國最先進的福特號航母駛入加勒比海之際，本來已經向委內瑞拉擺好出兵陣勢的特朗普卻突然聲稱美國有可能會同他一直想武力推翻的馬杜羅（Nicolás Maduro）政府進行談判。

這是否一個特朗普對外「嗚兵收金」的訊號，還需要進一步觀察。不過，從特朗普後院失火的情況來看，在可見的將來，他也不會在外交上花費太多的政治本錢。從這個角度來看，高市早苗可算是選了一個最差的時間來打台灣牌挑釁中國。