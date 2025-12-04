特朗普聽取美國特使簡報美俄會談 形容會談良好 普京希望停戰
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國特使威特科夫（Steve Witkoff）日前率領談判團隊訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）就俄烏和平方案進行約五個小時的閉門會談。威特科夫12月3日回到美國，白宮官員指，日前舉行的美俄會談深入且富有成效，特朗普當日稍晚回應對今次會談表示樂觀，還稱「普京希望結束戰爭（Putin wants to end the war）」。
路透社引述白宮官員指，威特科夫與有份參加會談的特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）返回美國後與特朗普會面，並且有向特朗普和烏克蘭官員簡報會談詳情。
特朗普在當日稍晚於白宮內的橢圓形辦公室回應傳媒問題，他形容美俄會談是「相當不錯（reasonably good）」，強調俄羅斯「非常強烈」希望達成協議以結束俄烏戰爭，不過他也拒絕透露更多細節，表示斡旋局勢需要雙方配合。
