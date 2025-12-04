克宮：普京接受部份美國提出俄烏和平方案 烏克蘭團隊將赴美會談
撰文：官祿倡
出版：更新：
俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）日前帶領旗下團隊與訪俄的美國特使威特科夫（Steve Witkoff）就俄烏和平方案進行長達約5個小時的閉門會議。克里姆林宮12月3日透露部份內容，指普京已接受美國團隊提出的部份俄烏和平方案。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日表示，烏方會開始準備與美國談判團隊在美國會面。
俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）在回應傳媒，有關普京是否在會談中回絕美方提出的俄烏和平方案時指出，雙方團隊「昨天首次進行直接意見交換」，「部份內容獲得接受，部份內容被視為無法接受，這是尋找妥協之道的正常工作程序」，他還表示莫斯科願意與美國代表團多次會談，以達成和平協議。
另一方面，澤連斯基在俄美團隊會談後表示，烏克蘭談判代表團新任團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）將在布魯塞爾，針對美、俄在莫斯科磋商後的「已知」情況，向歐洲領袖簡報，烏梅羅夫還會在布魯塞爾之行結束後，連同武裝部隊總參謀長格納托夫（Andrii Hnatov）率團前往美國，與有份同俄羅斯會談的美國談判團隊接觸。
