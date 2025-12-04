Friends｜非法向Matthew Perry提供K仔致死　加州醫生判囚2年半

經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞、馬修·派里）2023年在家中浴缸溺斃，終年54歲。 被指非法向Matthew Perry處方氯胺酮（俗稱K仔）的加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，暫譯），於12月3日被判處監禁兩年半。



圖為2025年12月3日，美國加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，左）在洛杉磯出庭接受量刑，他此前已承認非法向Matthew Perry提供氯胺酮。（Reuters）

藥物過量致浴缸溺斃 醫生認為錢供應毒品

路透社報道，2023年10月於浴缸溺斃的Matthew Perry，經驗屍顯示是死於氯胺酮的「急性影響」，再加上其他因素，導致他在浴缸失去知覺。

現年44歲的醫生普拉森西亞承認4項重罪，包括非法分發處方屬於麻醉劑的氯胺酮。他已於9月放棄行醫執照，而原本此項罪行的最高刑罰可達40年監禁。

普拉森西亞承認，在並非基於合法醫療目的的情況下，曾在Matthew Perry家中和汽車後座，為對方注射氯胺酮。他又供認，從同案被告、另一名醫生的Mark Chavez處取得氯胺酮。根據法庭文件，普拉森西亞曾給查韋斯發短信，談到Matthew Perry的情況，稱：「我想知道這個白痴會（為毒品）付多少錢。」

圖為2025年12月3日，美國加州醫生普拉森西亞（Salvador Plasencia，暫譯）在洛杉磯出庭接受量刑，Matthew Perry的母親Suzanne Perry 及繼父Keith Morrison到庭聽審。（Reuters）

庭上向死者家屬致歉 另4名被告將陸續判刑

3日在法官判刑前，普拉森西亞在法庭上發言，他的母親和Matthew Perry的親屬在一旁抽泣。普拉森西亞表達悔意，表示將對自己的行為負起全部責任。他承認，辜負了Matthew Perry、對方家人，乃至於整個社區。他隨後轉身向坐在庭上的死者家屬說：「我真的非常抱歉。」

至於Mark Chavez等其他四名被告，也因Matthew Perry被裁定有罪，預計將在未來幾星期內接受判刑。