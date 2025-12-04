美國11月私營部門就業崗位減3.2萬　加劇勞動力市場走弱擔憂

美國公司11月就業人數減少3.2萬人，為2023年初以來最低水平，分析指出，這加劇了對勞動力市場明顯走弱的擔憂。



根據美國自動數據處理公司ADP Research周三（12月3日）公布的數據，2025年下半年，美國就業增長停滯不前，11月私營部門就業人數減少3.2萬。過去六個月，就業人數已有四次錄得下降。接受彭博調查的經濟師的預估中值為增加1萬。其中，製造業、專業和商業服務業、信息業、建築業的招聘情況尤為疲軟。同期，薪酬增長也呈下行趨勢。

數據顯示，11月，員工數少於50人的小型私營企業減少了12萬個就業崗位，創下自2020年5月以來的最大單月降幅。從區域上看，美國東北部和南部地區的就業崗位顯著減少。

2025年8月7日，美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室舉着來自美國勞工統計局 (CES) 的一塊板子，題為「BLS 高估拜登就業崗位近 150 萬」。(Reuters)

中國新聞社引述自動數據處理公司首席經濟師理查森（Nela Richardson）說，由於僱主需面對消費者謹慎情緒及不確定的宏觀經濟環境，近期招聘市場起伏不定。雖然11月的招聘放緩是普遍現象，但主要原因是小型企業的就業崗位減少。

彭博社報道，此前市場預期美國11月私營部門就業崗位將有所增加，然而自動數據處理公司發佈的最新數據反映了嚴峻的裁員情況，一定程度上加劇了人們對勞動力市場走弱的擔憂。由於此前政府「停擺」導致官方就業數據發布推遲，這一非官方數據比往常更受到關注。

2025年11月25日，北卡羅來納州（North Carolina）達勒姆市（Durham）的Cookout快餐店「招募（Hiring）」標誌。（Getty）

美國消費者新聞與商業頻道援引分析人士觀點稱，近期，美國聯邦儲備委員會決策者意見出現分歧，一些官員認為降息是避免勞動力市場進一步惡化的必要手段，而另一些官員則擔心降息可能加劇通脹。儘管決策者對是否需要進一步降息仍存疑慮，但利率期貨市場的最新交易顯示，聯儲局本月降息25個基點的概率已接近90%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

