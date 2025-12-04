貝森特：中國正按計劃採購1200噸美國大豆　料明年2月底完成

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已經讓全球對進口美國須繳付關稅的期望「正常化」（normalized），關稅稅率在15%至20%。貝森特同時確認，中國正按計劃履行其在美中貿易協議下的承諾，包括購買1200萬噸大豆；他預計這些採購將在2026年2月底完成。



貝森特在其社交平台分享出席活動時談到中國按時採購美國大豆：

貝森特出席《紐約時報》「DealBook Summit」時被問到，中國曾10月底承諾，在年底前採購1200萬噸美國大豆，惟有報道指中國的採購量遠遠未「達標」。

貝森特反覆強調：「我要說的是，中國正按計劃履行協議中的每一項條款，協議的每一項條款。」

貝森特同時表示，他對美國最高法院維持特朗普政府按照《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對幾乎所有國家商品徵收關稅的合法性持樂觀態度。

他重申：「如果法院裁定特朗普關稅無效，特朗普政府「可以依據其他法律依據，例如1962年《貿易擴展法》第232條或1974年《貿易法》第122條，重建完全相同的關稅結構」。

貝森特表示，這些關稅為特朗普政府與眾多主要貿易夥伴提供了談判空間，這包括中國、日本和歐盟。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美中貿易談判結束後，向媒體發表講話。（Reuters）

貝森特否認關稅是向民眾「加稅」，或會加劇通貨膨脹，並指出中國已降低部分出口商品的價格以彌補關稅的影響。

他表示，關稅可能會導致「一次性的價格調整」。貝森特又指，資本支出增加了15%，這將推動未來的就業成長。