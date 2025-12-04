英媒：特朗普政府收緊H-1B簽證審批　曾參與「審查」言論者或被拒

據路透社報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府12月3日（周三）宣布將收緊對高技能人才H-1B簽證申請人的審批。一份國務院內部備忘錄指出，任何曾參與「審查」(censorship）言論自由的人都將被考慮拒簽。



H-1B簽證允許美國雇主聘用來自外國屬於特定專業領域的員工，對於大量從印度和中國等國家招募人才的美國科技公司至關重要。許多這類科技公司的高層在上屆總統大選中都公開支持特朗普。

2025年9月26日，圖為美國H​​-1B簽證申請表和多間美國科技公司的標誌，背後是美國國旗。（Reuters）

據報道，這份於12月2日發往所有美國駐外使領館的電報指示，美國領事官員須審查H-1B申請人及其隨行家屬的個人履歷或領英（LinkedIn）個人資料，以查看他們是否從事過與虛假信息、錯誤信息、內容審核、事實核查、合規和網絡安全等相關領域的工作。

電報稱，「如果您發現申請人在美國境內對受保護的言論進行審查，或對此負有責任或參與其中，您應根據《移民和國籍法》的某項具體條款，認定該申請人不符合資格。」

電報稱，所有簽證申請人均須遵守此項政策，但鑑於H-1B簽證申請人經常在科技行業工作，「包括在參與壓制受保護言論的社交媒體或金融服務公司工作」，因此要求對他們進行更嚴格的審查。

電報指出，「您必須徹底調查他們的工作經歷，以確保他們沒有參與此類活動。」

新的審批要求適用於新申請人和重複申請者。

2025年11月27日，適逢美國感恩節，總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州棕櫚灘與軍人通話後，與媒體交談。（Reuters）

特朗普政府今年1月上台以來，一直將言論自由，特別是其認為的對網絡上保守派聲音的壓制，作為其外交政策的重點。