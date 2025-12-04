美媒：財長貝森特或兼任白宮首席經濟顧問

據彭博社（Bloomberg）12月3日報道，有消息人士透露稱，如果美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）選擇白宮國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）擔任美聯儲下一任主席，那麼特朗普的助手和盟友正在討論讓財政部長貝森特（Scott Bessent）在保留其現有職務的同時，兼任白宮的首席經濟顧問。



此前，特朗普曾公開暗示心中已經有了下一任美聯儲主席的人選，市場普遍相信這一人選指的是哈西特。那麼在此基礎上，任命貝森特同時領導白宮國家經濟委員會將能夠讓他更好地監督特朗普的經濟政策。

報導稱，由於國家經濟委員會負責處理白宮所有經濟政策問題，包括稅收、醫療保健和能源，並同時具備協調聯邦政府機構處理相關問題的職能——那麼如果未來真的出現這樣的人事安排，貝森特就將成為特朗普政府的經濟相關事務的首席「仲裁者」，其職權將覆蓋政府的財政部和白宮內。此外，貝森特還將能夠在白宮西翼獲得一個辦公室，從而有機會和特朗普保持更加密切的聯繫。

財政部長斯科特·貝森特在華盛頓白宮發表講話。（Reuters）

不過也有白宮官員表示，目前這些推斷都屬於猜測。美國財政部方面也沒有對此做出評論。

彭博社還評論稱，特朗普常常做出出人意料的人事安排，這意味著美聯儲主席和貝森特未來的人選及職務都還不能夠被確定。但反過來說，特朗普政府也常常安排一人身兼多職。例如貝森特目前還兼任代理國稅局局長。美國國務卿魯比奧也同時負責領導國家安全委員會，擔任美國代理國家檔案館館長，並在該機構被撤銷前曾擔任美國國際開發署代理署長。

另一個需要注意的問題是，目前還不清楚特朗普是否會繼續任命高級官員擔任多個職務。目前特朗普政府的多個重要的經濟相關職位都還沒有正式負責人。

本文獲《觀察者網》授權轉載

