貝森特料明年或有四次「習特會」 謝鋒：兩國應守住不衝突不對抗
撰文：韓學敏 羅保熙
出版：更新：
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）11月25日接受財經頻道CNBC訪問時表示，明年美中元首有可能會晤四次，若能全部落實可為兩國關係注入穩定性。
貝森特周二稱，除預計明年4月對中國進行國事訪問外，特朗普還可能出席11月在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）會議。此外，特朗普計畫兩次在美國接待習近平行程：一次在華盛頓進行正式國事訪問，另一次在其佛羅里達州邁阿密多羅（Doral）度假村出席二十國集團（G20）會議，全年總計四次會晤機會。他強調，頻繁高層互動對美中關係及全球經濟均有益處。
貝森特主導了近期多輪中美貿易磋商（涉及日內瓦、倫敦等地），並透露中方正按計畫增購美國大豆，未來三年半內至少採購8750萬噸。他還重申美國在台灣問題上立場未變，並確認特朗普與習近平已同意合作推動結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭。
另外，中國駐美大使謝鋒日前出席論壇期間也談及中美關係，指兩國要守住不衝突、不對抗的底線，堅持透過對話協商解決爭端分歧。他又稱，「脫鈎斷鍊」不會讓本國更安全，貿易戰、關稅戰沒有贏家，兩國亦要推動交流，不斷為中美關係注入源頭活水。
