高市早苗小泉進次郎涉收超額捐款　被檢舉違反《政治資金規正法》

日本神戶學院大學教授上脇博之周四（12月4日）向奈良地方檢察廳提交檢舉信，舉報包括首相高市早苗在內等人涉嫌違反《政治資金規正法》。



共同網報道，上脇博之以高市早苗擔任代表的自民黨支部去年從企業接受超過《政治資金規正法》規定的全年上限的捐款為由舉報高市早苗等人涉嫌違反該法。

檢舉信稱，自民黨奈良縣第2選區支部2024年8月26日接受一間東京都企業1000萬日圓捐款，超出法定上限。由於這間企業註冊資本為1億日圓，因此法定的全年捐款上限為750萬日圓。支部對此表示，是支部「誤認了企業規模」，已啟動退款程序。

圖為2025年10月4日，高市早苗在自民黨總裁選舉中發表講話。（Reuters）

除高市外，支部的會計負責人、企業及其代表董事也被作為了檢舉對象。

上脇博之周三以涉嫌違反《政治資金規正法》為由向橫濱地方檢察廳提交針對防衛相小泉進次郎及企業等的檢舉信，理由是小泉進次郎擔任代表的「自民黨神奈川縣第11選區支部」去年也接受超出全年上限金額的企業捐款，該支部已退還超額部份。