洪都拉斯總統選舉點票持續 獲特朗普支持候選人輕微領先
撰文：蕭通
出版：更新：
中美洲國家洪都拉斯11月30日舉行總統選舉，至12月4日仍未完成點票。路透社4日報道，在已完成點算的約85%選票中，獲美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派國民黨候選人阿斯富拉（Nasry Asfura）輕微領先。
對手質疑數據遭篡改 至少17%選票將複核
路透社報道，中間派自由黨候選人納斯魯拉（Salvador Nasralla）於4日指控，選舉存在舞弊。他表示，顯示投票數據的屏幕曾在凌晨3點24分突然黑屏，質疑「算法篡改了數據」，令阿斯富拉的得票增加。此前，納斯魯拉自2日以來一直領先。
報道指出，阿斯富拉最新得票40.08%，領先納斯魯拉約10,100票，後者獲得39.70%的選票。至於執政黨、自由與重建黨的候選人蒙卡達（Rixi Moncada）仍然遠遠落後。
納斯魯拉未提供票數被竄改的證據。洪都拉斯的選舉機構稱，約17%已點算選票單存在「不一致」情況，將被重新複核。
路透社引述獨立選舉觀察員稱，洪都拉斯於11月30日的投票平靜有序。但隨後的點票公布過程混亂不堪，時斷時續，由於今次選情勢均力敵，加劇了外界不滿。
