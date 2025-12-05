南非明年不出席美國輪值下G20峰會
撰文：聯合早報
出版：更新：
南非宣布不會出席明年在美國邁阿密舉行的二十國集團峰會。新華社報道，南非總統發言人馬格韋尼亞（Vincent Magwenya）12月4日在社媒發文說，在美國明年擔任二十國集團（G20）輪值主席國期間，南非將「暫時缺席」，直到一切恢復正常。
今年的G20峰會11月末在約翰內斯堡召開，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）沒有出席會議。美國周一接替南非，擔任G20輪值主席國至2026年12月1日。
馬格韋尼亞說，明年大概這個時候，英國接任G20輪值主席國，屆時南非與各國會就共同關注的重要國際議題開展有意義、實質性的接觸。
他用開玩笑的口吻寫道：「目前，我們將暫時插播廣告，直到恢復正常節目播出。」文末還配了一個「苦笑」的表情。
今年以來，美南兩國關係持續緊張。美方以南非政府土地政策構成對白人種族歧視為由切斷對南援助，後驅逐南非大使。
特朗普11月26日在社媒發文說，南非不會受邀參加明年在邁阿密舉行的G20峰會。南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）11月30日發表全國講話說，南非會繼續以建設性的姿態，全面參與G20事務。
本文獲《聯合早報》授權轉載
