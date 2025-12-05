涉2021年美國會山莊騷亂前夕放置炸彈　30歲男遭FBI拘捕

美國聯邦調查局（FBI）12月4日拘捕一名30歲男子，因他涉嫌在2021年1月國會山莊騷亂前一晚，分別在華府的共和黨和民主黨全國委員會總部外，放置管狀炸彈。警方則在國會山莊被衝擊當日發現炸彈，並成功拆除。



英國廣播公司（BBC）報道，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）簡報案情，指疑犯來自維珍尼亞州，暫時不清楚犯案動機，並且疑犯已被控使用爆炸裝置，調查仍在進行，稍後可能會提出更多指控，強調當局從未放棄緝兇，調查人員持續處理大量數據，最終才鎖定疑犯。

2021年1月6日位於美國華盛頓的國會大樓外，警方炮火爆炸，映得國會大樓火光熊熊。（Reuters）

報道引述法庭文件，指調查人員確定疑犯涉嫌在2019年和2020年，從五金店與沃爾瑪超市購買多個製造炸彈的零件。而警方則在騷亂開始後，接到發現懷疑炸彈的報告，據悉炸彈由水管、電線、計時器和自製炸藥組成。

聯邦調查局在案發後公開閉路電視片段，並懸紅50萬美元緝兇。片段顯示，有人在民主黨全國委員會大樓外的長椅附近放置一枚炸彈，疑犯又在共和黨全國委員會總部放置另一枚炸彈，兩個地點都靠近國會山莊。