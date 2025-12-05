中日關係持續緊張　日方再致函聯合國秘書長反駁中方言論

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，導致中日關係急劇惡化。日本常駐聯合國代表山崎和之再次致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），反駁中國常駐聯合國代表傅聰早前的言論。



高市早苗「台灣有事論」風波：

據《全日本新聞網》報道，12月4日，日本常駐聯合國代表山崎和之透露，他已再次致函秘書長古特雷斯，反駁中國有關「高市首相的言論暗示將武力介入台灣問題」的講法。

日本駐聯合國代表團向秘書長古特雷斯致函：

信中指：「這些指控與事實不符，毫無根據，完全不可接受」，並強調「自二戰結束之後，日本一直遵守國際法，積極為國際社會的可持續發展作出貢獻，這一立場受到國際社會的高度讚賞」。

信中亦表示，「日本將繼續透過對話冷靜回應」。

自高市早苗11月7日在國會回應質詢時發表「台灣有事論」後，中國常駐聯合國代表傅聰曾致函聯合國秘書長駁斥高市早苗的言論，日方隨後亦致函回應。

2024年3月11日，美國紐約，聯合國安全理事會輪任主席兼日本常駐聯合國代表山崎和之出席聯合國安理會會議。（Getty）

12月1日，傅聰再次致函古特雷斯陳述立場，指高市早苗的錯誤言行已經嚴重破壞了中日互信，損害了中日關係政治基礎。日方如果真心想發展穩定的中日關係，就應該明確堅持一個中國原則，恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，立即收回錯誤言論。