美國土安全部長：特朗普政府計劃將旅行禁令增至30國以上

美國兩名國民警衛隊成員近日在華盛頓遭到槍擊案發生後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府因此收緊出入境政策，針對19國頒布旅行禁令。美國土安全部長諾姆（Kristi Noem）12月4日（周四）表示，政府計劃將旅行禁令涵蓋的國家數量從19個擴大到超過30個國家，但未透露具體數字。



路透社報道，諾姆在接受霍士新聞採訪時表示，「我不會透露具體數字，但肯定超過30個，總統正在繼續評估各國的情況。」

諾姆此前12月1日在社交平台X發文稱，「我建議對所有該死的國家實施全面旅遊禁令，這些國家充着殺人犯、寄生蟲和特權狂。我們不要他們。一個也不想要。」

在華盛頓兩名國民警衛隊成員上週遭槍擊、造成一死一重傷後，特朗普政府進一步升高移民限制行動。國安部指出，嫌犯為一名阿富汗籍男子，於2021年9月美軍撤離後，合法入境美國。

2025年11月26日，美國華盛頓特區，兩名國民警衛隊成員在白宮附近遭槍擊後，其他國民警衛隊成員站在警戒線後。（Reuters）

特朗普在槍擊案後數小時表示：「我們必須重新檢視所有在拜登（Joe Biden）任內自阿富汗入境的外國人，並採取一切必要措施，確保來自任何國家、與美國無關或無益的外國人都被驅離。」翌日，特朗普又在社交平台表示，計劃「永久暫停」所有來自「第三世界國家」的移民。