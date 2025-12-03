特朗普政府考慮大幅擴大旅行禁令　由19國增至約30國

兩名國民警衛隊成員近日在華府遭到槍擊案發生後，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府因此收緊出入境政策，針對19國頒布旅遊禁令；根據CBS報導指出，當局正考慮升級旅遊禁令擴及約30國，不過目前尚未決定禁令名單。



根據國土安全部官員的説法，該計劃仍在初步階段，新增國家數量可能會變動。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）建議將旅遊禁令增加到30至32個國家，她稱：「我建議對所有該死的國家實施全面旅遊禁令，這些國家充着殺人犯、寄生蟲和特權狂。」

她在推文中寫道：「我們的祖先是靠鮮血、汗水和對自由的堅定熱愛建立這個國家——不是為了讓外國入侵者屠殺我們的英雄、吸乾我們辛苦賺來的稅金，或搶走美國人應得的福利。」

在華盛頓兩名國民警衛隊成員上週遭槍擊、造成一死一重傷後，特朗普政府進一步升高移民限制行動。國安部指出，嫌犯為一名阿富汗籍男子，於2021年9月美軍撤離後，合法入境美國。

特朗普在槍擊案後數小時表示：「我們必須重新檢視所有在拜登任內自阿富汗入境的外國人，並採取一切必要措施，確保來自任何國家、與美國無關或無益的外國人都被驅離。」翌日，特朗普又在社交平台表示，計畫「永久暫停」所有來自「第三世界國家」的移民。

特朗普第一任期的最初版旅遊禁令，曾禁止7個國家的民眾入境美國。今年6月，特朗普再簽署公告，禁止包括阿富汗、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹與也門在內的12國國民入境。