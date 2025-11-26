日本熊災｜新潟縣55歲登山客失蹤2天　直升機發現遺體全身抓痕

日本11月25日再傳疑似熊襲擊人致死的事件，新潟縣胎內市飯豐連峰一名55歲男性登山客遺體被警方發現，其臉部、頸部、雙臂均遭受嚴重外傷，加上搜救人員在現場目擊一隻野熊出沒，研判他可能是遭熊襲擊致死。



綜合日媒報道，當地警方和消防部門自周二約淩晨5點半起，以約20人規模展開搜索。4小時後，縣警直升機在從登山口沿直線距離攀登約1.2公里的地點，發現一名臥倒的男性，當場確認其已死亡。

新潟縣員警新發田署25日宣佈，死者疑為23日開始登山後失蹤的55嵗上班族佐藤靖，是當地登山會的成員，此次入山目的是確認山中小屋狀況，原定當日往返卻音訊全無，直到24日熟人聯係消防部門後展開施救。

日本木曾谷馬籠和妻籠之間的道路上設有熊出沒的警告標示。（Getty）

日前，日本當局公布今年遭熊襲擊死亡人數已達13人創新高，假如這次確認死亡案例屬熊襲擊，恐再推高今年日本熊襲致死紀錄。