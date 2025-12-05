馬杜羅：不喜歡「麥克風外交」　本想冷處理與特朗普通電話消息

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）周三（12月3日）首度公開證實，曾於上月與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，形容對話「尊重且禮貌」，並表示希望此次通話能成為兩國邁向「尊重對話」的開端，尋求和平解決雙方長期對峙的局面。



馬杜羅向委內瑞拉國家電視台表示，他原本保持沉默是為了避免「麥克風外交」（microphone diplomacy），但因國際媒體已報道相關消息，故決定公開證實，並表示不會透露更多對話細節以保持外交謹慎。

特朗普當日再次回應與馬杜羅的通話，但未透露具體對話細節，僅稱：「我和他簡短交談過，只告訴他幾件事，看看接下來會發生甚麼。」

2025年12月1日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在首都加拉加斯（Caracas）舉行的宣誓儀式上發言，宣誓成立新的社區組織。當時美國特朗普政府正加大對馬杜羅政府的打壓力度。（REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria）

本周初，美媒曾披露通話細節：馬杜羅向特朗普政府提議，如果他和家人獲得完全法律特赦，包括解除美國製裁及停止國際刑事法院對他的案件，他願意下台並離開委內瑞拉。另據《邁阿密先驅報》（The Miami Herald）報道，馬杜羅還要求，如果他為自由選舉鋪平道路，就允許他繼續掌管委內瑞拉的軍隊。特朗普據稱拒絕這兩項提議，要求他立即下台，否則就會有相應後果。