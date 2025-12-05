加沙反哈馬斯部落領袖沙巴布被殺　以色列政策嚴重受挫

加沙（Gaza）一個反哈馬斯（Hamas）的巴勒斯坦武裝組織12月4日（周四）表示，其領袖沙巴布（Yasser Abu Shabab）在調解一宗家庭糾紛時被殺身亡。這對以色列支持加沙各部落反抗哈馬斯的政策造成重大打擊。



據路透社報道，沙巴布是貝都因（Bedouin）部落首領，居住在由以色列控制的加沙南部拉法（Rafah）。在兩年多前爆發戰爭期間，加沙地區湧現出多個小型反哈馬斯組織，而由沙巴布率領的組織是其中最知名的一個。

2025年11月18日，這張截圖來自一段影片。片中反哈馬斯部落組織人民力量（Popular Forces）領袖沙巴布（Yasser Abu Shabab，中）與他的副手杜海尼（Ghassan Al-Duhaini）站在加沙南部拉法（Rafah）的武裝人員身旁。（Reuters）

報道指，沙巴布的離世對哈馬斯是好消息。哈馬斯一直視他為以色列的夥伴，並下令其武裝人員將其擊斃或抓捕。

加沙人民力量（Popular Forces）在聲明中稱，其領導人在介入一宗家庭糾紛時遭槍擊身亡，並駁斥了有關哈馬斯是幕後黑手的報道，稱其「具有誤導性」。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在六月承認以色列為反哈馬斯部族提供武器，但此後以色列很少公布該政策的其他細節。

自從哈馬斯與以色列10月在美國的斡旋下達成停火協議以來，沙巴布的組織繼續在以色列軍隊控制的加沙地帶活動。

11月18日，沙巴布率領的組織發布了一段影片，片中數十名武裝分子接到其副手的命令，對拉法進行安全清剿，「清除恐怖分子」，這顯然是指據報藏匿在那裏的哈馬斯武裝分子。

人民力量宣稱，將繼承沙巴布的路線，並將在加沙持續「打擊恐怖主義」。