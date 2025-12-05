《紐時》：台積電美國建晶片廠很難的18000個理由

在美國阿利桑那州（Arizona）鳳凰城（Phoneix）的沙漠空曠地帶，台積電（TSMC）打造了一座規模龐大的晶片工廠。台積電（TSMC）為這座佔地1149畝的生產設施投資1650億美元（約1.28萬億港元），使其成為世上最昂貴的項目之一。《紐約時報》撰文指，台積電為了讓項目符合美國政府的法規，制定了18000條相關法規，成本高達3500萬美元（約2.72億港元）。



《紐約時報》12月4日一篇題為「18,000 Reasons It's So Hard to Build a Chip Factory in America」的文章指，在鳳凰城北部，矗立著一座代表美國追求工業自主的工廠。這些工廠旨在生產先進的晶片，這些晶片將為人工智能的數據中心提供動力。

美國政界領袖將這座工廠的落成，視為應對地緣政治動盪和諸如新冠疫情等災難的保障。無論發生什麼，美國都將擁有自己的晶片供應。

但這項計劃的核心並非美國企業。作為全球領先的半導體行業巨頭，台積電投入大量資金、人才和技術，將這項計劃變為現實。

據報道，為建造這座晶片廠，提供材料、零件、工程與化學品供應的數十間企業亦前往亞鳳凰城投資超過400億美元（約3114億港元），等如將供應鏈整個引入美國內陸。由於美國最後一次建造同等規模的先進晶片廠已是2013年，美國現時並無法獨力建設如此複雜的工廠，突顯美方在關鍵領域技術上的巨大缺口。

在台灣，台積電慣於積極進取，不遺餘力地獲取資源、人員和迅速獲得政府審批，以推動迅速擴張。然而在鳳凰城，台積電及其供應商卻必須應對截然不同的複雜營商環境。

繁瑣的審批流程讓他們舉步維艱。他們難以找到具備所需技能的工人。他們必須面對更高的營運成本，最終憑藉強大的意志力和巨額資金才能讓項目順利落地。

在台灣，台積電及其供應商在指定的工業園區內建造工廠，通常只需獲得政府頒發的單一許可證即可推進。而在亞利桑那州，他們必須應付市、縣、州和聯邦層面的各項法規，需要獲得數千項批准。

台積電行政總裁兼董事長魏哲家今年在台灣大學表示：「每一步都需要獲得許可，而且即使許可獲批，所需時間也至少是台灣的兩倍。」

報道指，台積電必須獲得市、縣政府的許可才能符合州和聯邦法規。在許多情況下，當地根本沒有針對其所在行業的法規，因此台積電不得不組建專家團隊，制定自己的法規並獲得批准。

魏哲家：「我們最終制定了18,000條規則，花費了3,500萬美元（約2.72億港元）。」

法律層面以外，即使工廠最終如期興建，人力資源亦是一大難題。兩年前，台積電發現美國工人缺乏安裝先進設備的專業經驗，無奈之下只能從台灣派遣500名員工前往當地支援。

台積電的作法引起美國工會的強烈反彈。此外，亦有美籍員工向台積電提出訴訟，指控台籍上司歧視美國人、日常開會只使用中文，導致美籍員工無所適從。缺乏專業技工與文化差異都讓台積電推進這個項目面對嚴峻挑戰。

2025年10月17日，英偉達（NVIDIA，又譯輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的英偉達Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。（英偉達官網）

英偉達（NVIDIA，又譯輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳10月曾參觀台積電位於鳳凰城的半導體工廠，慶祝首片在美國本土生產的英偉達Blackwell晶圓，並稱「這只是開始」。但在一片掌聲中，美國的台積電工廠能否克服制度差異與人才缺口，成為具全球競爭力的晶片工廠，仍然是未知之數。