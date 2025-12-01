英特爾前CEO：台積電赴美設廠　無助降低晶片製造對亞洲依賴

美國晶片大廠英特爾（Intel）前行政總裁基辛格（Pat Gelsinger，又譯格爾辛格）接受英媒專訪時表示，他認為台積電赴美設廠，無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。



基辛格2021年重返英特爾並出任行政總裁，2024年12月遭英特爾董事會罷黜，目前為Playground全球公司合夥人。他在接受英媒專訪時，暢談他對於美國晶片政策、科技趨勢、對遭英特爾董事會罷黜等議題的想法。

英特爾（Intel）前行政總裁基辛格認為，台積電在美國亞利桑那州設廠，無法改變晶片大多在亞洲製造的現狀。（Reuters）

他重掌英特爾兵符後，希望以區隔旗下晶圓代工事業、爭取代工訂單，恢復晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶，問題出在：

衰敗程度……比我的認知更深也更嚴重。

基辛格透露在他回鍋的前五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18A製造技術花費的時間也略多於預期。在基辛格接任行政總裁左右，台積電開始代工英特爾部分自家晶片，證明英特爾當時已大幅落後。

針對美國正推動重建晶片製造業，以改變對亞洲晶片製造的依賴，但基辛格表示，即便台積電亞利桑那州新廠落成也無法改變現狀：「你必須創造經濟版圖位移，情況才會改變。」

延伸閱讀：台積電美國廠竟是「賣豬仔騙局」？員工妻爆血汗內幕：生活如奴隸

+ 32

他也對拜登政府晶片法撥款緩慢感到不滿：

都過兩年半了還沒撥款？我認為糟透了！資金最後一刻才發放……這讓我很感冒。

他對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）看法也令外界好奇，他透露曾與特朗普會面數次，認為特朗普是「情緒很滿」的人。他對美國政府日前取得英特爾10%股權持開放態度，前提是此舉有助英特爾獲得成功。

延伸閱讀：

英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

英特爾前CEO預言新趨勢 基辛格：量子運算刺破AI泡沫

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】