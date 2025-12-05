馬克龍訪華　中法就烏克蘭與巴勒斯坦問題發聯合聲明　達6點共識

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華，中國與法國12月5日發布關於烏克蘭局勢和巴勒斯坦局勢的聯合聲明，根據聲明，兩方達成6點共識，包括雙方致力於通過對話協商和平解決國家間分歧和爭端，在巴勒斯坦問題上，中法兩國重申必須為有效落實「兩國方案」創造有利條件等。



中法聯合聲明全文如下：

應中華人民共和國主席習近平邀請，法蘭西共和國總統埃馬紐埃爾·馬克龍於2025年12月3日至5日對中國進行國事訪問。兩國元首憶及2023年4月7日《中華人民共和國和法蘭西共和國聯合聲明》和2024年5月7日《中法關於中東局勢的聯合聲明》，就國際和平與穩定面臨的兩個重大問題深入交換意見，達成如下共識：

1.作為聯合國安理會常任理事國，中法兩國共同致力於尋求基於國際法的建設性解決方案，應對國際安全與穩定面臨的挑戰與威脅。雙方致力於通過對話協商和平解決國家間分歧和爭端。

圖為2025年12月5日，馬克龍夫婦轉抵成都訪問，並於都江堰與習近平夫婦進行非正式會面。（Reuters）

2.關於烏克蘭，中法支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上停火止戰、恢覆和平的努力。

3.中法兩國重申必須為有效落實「兩國方案」創造有利條件，這是滿足以色列人和巴勒斯坦人對公正、持久的和平與安全這一正當期盼的唯一可信方案。中法兩國對2025年9月12日《紐約宣言》的通過表示歡迎。中國自1988年起承認巴勒斯坦國，對法國於2025年9月22日承認巴勒斯坦國再次表示歡迎。

4.中法兩國對以色列和哈馬斯於2025年10月9日達成停火協議表示歡迎，呼籲各方立即履行承諾，避免採取任何可能對履行承諾造成損害的行動。兩國譴責一切違反國際人道法的行為，包括一切恐怖暴力行動和針對平民的無差別攻擊。兩國元首重申在聯合國監督下大規模提供人道主義援助並在整個加沙地帶迅速、安全、可持續、不受阻礙地提供援助的必要性。

5.中法兩國強調繼續向巴勒斯坦民族權力機構提供物質和財政支持的重要性，讚賞「巴勒斯坦緊急聯盟」成員的努力。法方歡迎並讚賞中方向巴勒斯坦提供援助。

6.兩國重申願就事關國際和平安全的問題繼續保持密切溝通。