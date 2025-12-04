德媒：默茨馬克龍憂美國或背棄烏克蘭 以烏領土換取和平協議
撰文：聯合早報
出版：更新：
德國媒體引述一份機密通話記錄報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默茨（Friedrich Merz），對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府為促成俄烏和平所做的努力表示嚴重懷疑。
路透社引述德國《明鏡》周刊周四報道，馬克龍在周一與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他歐洲領導人的通話中警告說，美國可能為了在領土讓步和安全保障問題上背棄烏克蘭，從而換取和平協議達成。
據報道，馬克龍在通話里表明：「美國可能在未明確安全保障的情況下，在領土問題上背叛烏克蘭。」
默茨則警告澤連斯基，美國談判代表「在玩弄手段」，未來幾天應「格外謹慎」。
德法兩國當局尚未對上述報道置評。
美國特朗普政府此前提出烏克蘭和平28點計劃，內容包括要求基輔割讓領土並裁軍，不僅遭到烏克蘭反對，也被廣泛批評明顯偏袒俄方利益。
美烏官員11月底在瑞士日內瓦會談後，對最初框架進行修訂，歐洲各國領導人則紛紛表態支持澤連斯基。
俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周二在克里姆林宮會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。普京稱此次會談非常有益，但也指美方的和平計劃中有一些俄方不同意的內容。
本文獲《聯合早報》授權轉載
普京稱與美國特使會談「非常有用」 指特朗普方案27點劃分四部份歐盟計劃用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭 比利時反對稱未消除疑慮馬克龍訪華｜法國：聚焦雙邊貿易與地區局勢 冀中國斡旋俄烏和平特朗普聽取美國特使簡報美俄會談 形容會談良好 普京希望停戰