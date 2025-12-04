德媒：默茨馬克龍憂美國或背棄烏克蘭　以烏領土換取和平協議

德國媒體引述一份機密通話記錄報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默茨（Friedrich Merz），對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的政府為促成俄烏和平所做的努力表示嚴重懷疑。



路透社引述德國《明鏡》周刊周四報道，馬克龍在周一與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）及其他歐洲領導人的通話中警告說，美國可能為了在領土讓步和安全保障問題上背棄烏克蘭，從而換取和平協議達成。

圖為2025年12月1日，烏克蘭總統澤連斯基訪問巴黎，與法國總統馬克龍會面。（Reuters）

據報道，馬克龍在通話里表明：「美國可能在未明確安全保障的情況下，在領土問題上背叛烏克蘭。」

默茨則警告澤連斯基，美國談判代表「在玩弄手段」，未來幾天應「格外謹慎」。

德法兩國當局尚未對上述報道置評。

美國特朗普政府此前提出烏克蘭和平28點計劃，內容包括要求基輔割讓領土並裁軍，不僅遭到烏克蘭反對，也被廣泛批評明顯偏袒俄方利益。

美烏官員11月底在瑞士日內瓦會談後，對最初框架進行修訂，歐洲各國領導人則紛紛表態支持澤連斯基。

俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）周二在克里姆林宮會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）。普京稱此次會談非常有益，但也指美方的和平計劃中有一些俄方不同意的內容。

2025年12月2日，俄羅斯莫斯科，圖為美國特使威特科夫帶領團隊來到克里姆林宮與普京就俄烏和平方案進行閉門會談。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

