馬克龍訪華｜中法達多份聯合聲明　涵蓋農業食品與核能合作等領域

央視新聞12月5日報道，在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）12月3日至5日於中國國事訪問之際，中法兩方達成關於「農業和食品交流與合作」、「合作應對全球氣候和環境挑戰」、「持續推進和平利用核能領域合作」的聯合聲明。



中法關於農業和食品交流與合作的聯合聲明

兩國元首重申農業在雙邊關係中至關重要的地位以及落實2023年4月7日的聯合聲明和習近平主席2023年4月提出的「從法國農場到中國餐桌」的全鏈條快速協同機制，繼續在葡萄種植和葡萄酒釀造領域積極開展合作。中國和法國支持深化兩國在農業領域的合作，該領域已經展現出在推動高等教育、職業教育、葡萄酒及肉牛養殖等領域的交流上的堅定承諾。

應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）2025年12月3日至5日到中國進行國事訪問。（Reuters）

中法關於合作應對全球氣候和環境挑戰的聯合聲明

兩國元首深信，為尋求應對全球氣候和環境挑戰的持久解決方案，兩國之間持續對話至關重要，故決定加強中法在這些方面的合作：中法兩國重申致力於進一步有效和持續落實2019年《中法生物多樣性保護和氣候變化北京倡議》、2024年《中法關於就生物多樣性與海洋加強合作的聯合聲明：昆明—蒙特利爾（Montreal）到尼斯（Nice）》以及2025年《中華人民共和國和法蘭西共和國在〈巴黎協定〉達成十周年之際關於氣候變化的聯合聲明》。

中法關於持續推進和平利用核能領域合作的聯合聲明

中法兩國一致認為，核能作為一種清潔低碳、穩定可靠的基荷能源，對應對氣候變化、能源安全等全球挑戰具有獨特重要作用。雙方歡迎兩國在1997年5月15日簽署的政府間和平利用核能合作協定，以及在1982年11月22日簽署的和平利用核能合作議定書框架下，開展工業和科技合作。中法兩國將繼續秉持透明、尊重和互信原則在這一領域開展合作。