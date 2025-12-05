杜魯多攜Katy Perry　與日本前首相岸田文雄夫婦共進午餐

加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）近日與在日本開演唱會的「緋聞女友」Katy Perry，一同與前日本首相岸田文雄夫婦在東京共進午餐。外界關注杜魯多是否藉此對外「確認」兩人的情侶關係。



岸田文雄12月4日在社交平台X上載一張四人面帶笑容，於一棵聖誕樹前的合照。

岸田文雄發文分享與杜魯多和Katy Perry合影：

岸田文雄發文指：「加拿大前總理杜魯多與其伴侶Katy Perry到訪日本，並與我們共晉午餐。」

岸田文雄表示：「在他（杜魯多）擔任總理期間，我們曾多次以領導人的身分會面。當我訪問加拿大時，我們共同努力加強雙邊關係，包括制定「日加行動計劃」，並肩奮鬥，最終達成協議。我很高興我們能夠以這種方式繼續保持這份友誼。」

杜魯多其後轉發了岸田文雄的貼文，並表示：「很高興見到你。我與Katy非常高興有機會能和您以及岸田裕子坐下來聊聊。 岸田文雄，感謝您的友誼，以及您對維護國際規則秩序和為所有人創造更美好未來的持續貢獻。」