美國最高法院為德州共和黨主導地圖開綠燈　掀全國選區重劃浪潮？

美國最高法院周四（12月4日）作出關鍵裁定，允許德州（Texas）在2026年中期選舉中，繼續使用一份被下級法院認定「可能涉及種族歧視」的國會選區劃分地圖。



最高法院指，由於德州已啟動2026年選舉的候選人資格審查程序，且初選將於明年三月舉行，因此有必要迅速確定最終使用的選區方案。

這幅由共和黨主導制訂的地圖於2025年通過，被認為能為該黨在眾議院增加多達五個席位。以阿利托（Samuel Alito）大法官為代表的保守派多數支持此項裁決。

自由派大法官卡根（Elena Kagan）則代表三位法官提出異議，她在其不同意的意見中寫道，下級法院經過詳盡審理，已給出明確答案，即德州在重劃選區時基本上是按照種族劃分其公民，從而形成有利於共和黨的眾議院地圖。

2024年3月5日，美國德州麥卡倫（McAllen）超級星期二初選期間，一名選民貼上貼紙。（REUTERS/Cheney Orr/File Photo）

德州是全國首個重新劃分選區的州，這引發國內選區重劃的「戰役」。由民主黨掌控的加州（California）已經通過一份新選區地圖，北卡羅來納州（North Carolina）的共和黨人也重新劃分該州選區地圖，印第安納州（Indiana）、密蘇里州（Missouri）及其他地區也正在努力爭取重新劃分。