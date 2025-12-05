美國限制中國AI晶片出口　Nvidia黃仁勳：恐將市場主導權拱手讓人

英偉達（Nvidia，又譯輝達）行政總裁黃仁勳12月3日赴華府，就美國對中國AI晶片出口限制展開遊說行動。他與特朗普（Donald Trump，又譯川普）及國會議員會面，並在智庫活動中警告，若持續限制對華銷售，美國恐失去技術和市場主導權，讓中國能在全球擴散影響力，形同「AI版一帶一路」。



黃仁勳受訪時透露，他與特朗普談到出口管制一事，但他拒絕公開細節。他指出，美方要求輝達降低晶片性能，現在即便放寬限制，也不確定中國是否會接受H200晶片。

輝達CEO黃仁勳12月3日親赴華府，與參議院銀行委員會會面。（Reuters）

黃仁勳就美國對中國AI晶片出口限制展開遊說行動：

隨後，黃仁勳出席參議院銀行委員會的閉門會議，商討出口事宜。對此，特朗普也未透露雙方談話內容，僅表示已明確傳達自身想法，形容黃仁勳：

很聰明，會知道該怎麼做。

同一天，黃仁勳也在美國智庫活動上發出警告，指美國若持續限制晶片出口，恐將市場與技術主導權拱手讓人，使得中國技術向全球擴散，形成「AI版的一帶一路」。他同時呼籲，資料中心的能源需求持續增長，美國應善用所有可用能源，尤其是核能，以應對挑戰。

自美國2022年加強高階晶片出口限制以來，輝達多次向美方爭取放寬。上個月，國會曾試圖在《國防授權法》中加入《保障人工智慧獲取與創新法》條款，但在黃仁勳與特朗普及國會議員先後會面後，條款遭國會否決，被視為是輝達的巨大勝利。如今黃仁勳再赴華府，能否打破美國AI晶片禁令，引發關注。

延伸閱讀：輝達黃仁勳見華為三摺機Mate X3「當場驚呆」 網嘲：演技太浮誇

+ 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】