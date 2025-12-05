馬克龍成都寒風中晨跑　與民眾親切打招呼　拍片者：很驚訝｜有片

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）於12月3日至5日展開訪華行程，週五（12月5日）清晨在中國四川省會成都一處公園晨跑，期間主動與當地民眾打招呼互動，展現親和力。影片在網絡熱傳，拍片者接受傳媒訪問指，對方主動打招呼，令他激動又驚訝。



馬克龍在結束北京訪問後，於4日晚乘機抵達成都。有內地網民在社交網站發布的影片顯示，馬克龍周五一早在成都錦城湖公園晨跑，穿著短褲在隨行人員陪同下跑步。成都當天最低氣溫僅為2攝氏度，其衣著讓一些內地網友感到驚訝：「氣溫才幾度，穿那麼少。」、「和我是在同一個成都嗎？他像是在過夏天。」

從中國新聞社在X平台發布的影片視角看到，馬克龍在多名保安陪同下跑步，中方人員亦騎行跟隨護衛。

內地媒體《極目新聞》報道，影片拍攝者鄒先生是一位理髮師，住在錦城湖附近。他表示自己有晨跑習慣，當天早上8時許，他按慣例去錦城湖公園跑步，在跑第一圈時就和馬克龍迎面相遇，「一開始沒反應過來，跑着跑想着起來是他，第二圈相遇時就想拍個視頻留個紀念，沒想到他主動打招呼，我非常激動也非常驚訝。」

這是馬克龍自2017年以來第四次對中國進行國事訪問，除北京外，他保持著訪問其他城市的傳統，亦是其首次到訪四川。成都是中法間第一對友城，早在1981年便與法國蒙彼利埃市（Montpellier）結為友好城市。