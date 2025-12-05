無視美國施壓　普京訪印度晤莫迪　聚焦防務與千億貿易

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）週四（12月4日）抵達印度新德里（New Delhi），週五（5日）與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行峰會。這是普京自俄烏戰爭爆發以來首度訪印，雙方在美國持續施壓下，聚焦加強防務合作與雙邊貿易，以及烏克蘭和平進程等關鍵議題。



莫迪在會談中強調印度立足於「和平」的立場，支持所有促進和平的努力。普京則感謝印方對解決烏克蘭危機的關注。

2025年12月5日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在印度新德里（New Delhi）與印度總理莫迪（Narendra Modi）會晤。（Reuters）

料設千億美元貿易額目標

會晤旨在鞏固兩國長達25年的戰略夥伴關係。據報道，雙方商討加快交付價值數十億美元的S-400防空飛彈系統剩餘裝備，並就聯合軍事演習、技術合作等防務事項協調，並設下2030年雙邊貿易額達1000億美元（約7800億港元）的目標，印度尋求擴大藥品、農產品等對俄出口以平衡貿易逆差。

此次訪問時機敏感，美國近期因印度大量購買俄羅斯原油，不僅制裁相關俄企，更將對部份印度商品的關稅提高至50%。普京出訪前則反駁美方制裁邏輯，稱美國自身仍在購買俄羅斯核燃料，強調印度應享有平等貿易權利。