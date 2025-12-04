歐盟計劃用俄羅斯凍結資產援助烏克蘭　比利時反對稱未消除疑慮

歐盟12月3 日公佈利用凍結俄羅斯資產來援助烏克蘭的計畫細節，擬以俄羅斯資金作為抵押，透過「賠款貸款（reparations loan）」協助烏克蘭應對未來兩年的財政與軍事需求。比利時外交部長普雷沃（Maxime Prevot）對此表示，這並未消除比利時方面的疑慮，堅稱該行為會帶來巨大的財務和法律風險。



比利時的支持對上述計畫至關重要，因為歐盟希望動用的相關俄羅斯資產存放於比利時金融機構「歐洲清算銀行」（Euroclear）。該國現時約持有1940億歐元（約1.65萬億港元）的凍結資產。

普雷沃表示，比利時認為如果未來歐盟以這些資產貸款資助烏克蘭，將面臨俄羅斯法律行動的主要責任，並且倘若俄羅斯勝利，屆時比利時政府將因無法償還該筆資產而破產。比利時政府堅持要其他歐盟國家做出實際保證，各國會共同分擔責任。

北約秘書長馬克·呂特於2025年12月3日在比利時布魯塞爾北約外長會議當天，於記者會上發言。（Reuters）

烏克蘭在2026年至2027年間的預算與防務需求預估達1,300億歐元（約1.1萬億港元），歐盟已承諾協助填補此一資金缺口。自2022年俄烏戰爭爆發以來，歐盟對烏克蘭的各類援助總額已超過1,700億歐元（約1.45萬億港元）。