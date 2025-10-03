Elon Musk不滿Netflix宣揚跨性別議題　X發文呼籲2億人退訂

全球首富、特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）近日多次在其社交平台X上發文，針對Netflix上一個名為《心慌慌樂園》（Dead End: Paranormal Park）的卡通節目中出現跨性別角色，號召他帳戶旗下2.27億的追隨者取消對Netflix的訂閱，以抗議他認為Netflix在其節目中宣揚的「覺醒偏見」（woke bias）。



據《衛報》報道，馬斯克近日多次在其擁有的社交平台X上發文，呼籲關注他的2.27億粉絲取消對Netflix的訂閱。光是過去三天，他就至少26次發布或轉發呼籲取消訂閱Netflix內容的貼文。

據報道，馬斯克針對Netflix的連珠炮發始於9月30日（周二），當時他轉發了Netflix卡通節目《心慌慌樂園》的片段，並在帖文中寫道「這不行」，而該節目的一位角色巴尼（Barney）自稱是跨性別人士。

報道指，馬斯克轉發的貼文指《心慌慌樂園》向兒童宣傳支持跨性別。Netflix對該節目的年齡指引是TV-Y7，代表適合7歲及以上觀眾觀看。《心慌慌樂園》於2022年播出20集，Netflix在2023年取消繼續製作該節目。該節目現時在香港版的Netflix可以收看。

馬斯克近日在其X帳戶轉發其他用戶的多條貼文，這些用戶皆聲稱已取消訂閱，以抗議Netflix向兒童散播支持多元性別族群（LGBTQ+）的「洗腦計劃」。

馬斯克在一則貼文中表示：「為了你孩子的健康，取消 Netflix」，同時附上一個表情包，將 Netflix的「跨性別覺醒議題」形容為一匹特洛伊木馬，準備進入標籤為「你的孩子」的城堡。

馬斯克近日多次在其X帳戶發文呼籲粉絲退訂Netlifx：

馬斯克有一名跨性別女兒威爾森 (Vivian Wilson)，她曾公開批評父親的反跨性別仇恨。 2022年，威爾森提交一份合法更改姓名和性別的請願書，她寫道：「我不再與我的親生父親一起生活，也不想以任何形式與他有任何關係。」

馬斯克其後表示，他「基本上失去了他的兒子」，並聲稱自己被「欺騙」，允許威爾森接受確認性別的治療，而他聲稱威爾森「已經死了，被覺醒病毒殺死了」。