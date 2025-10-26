泰國王太后逝世｜從社媒頭像到模特兒服飾　Uniqlo神級公關應對

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）10月24日逝世之後，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）要求民眾哀悼90天，期間那些可以穿黑色衣服的人穿黑色以示尊重，而那些未能穿黑色衣服的人則應穿上顏色柔和的服裝。有網民發現，知名連鎖服飾品牌Uniqlo立即撤換店內模特兒服飾，甚至還把社交媒體頭像轉為黑白色。



2025年10月25日，泰國曼谷，在朱拉隆功國王紀念醫院外，婦女們手持泰國王太后詩麗吉（Queen Mother Sirikit）的照片，民眾在政府公布詩麗吉離世的消息後紛紛表示哀悼。（Reuters）

Uniqlo泰國社交媒體賬號第一時間發出哀悼文並將頭像轉為黑白色，以此表達對王太后的哀悼之意。除此之外，一名身在泰國的日本網民在X分享照片稱，由於妻子想添購黑色服飾，兩人前往UNIQLO，他們發現，店內主打展示全數改為黑色系列。

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）2025年10月24日逝世。（X@kikiat0731）

相片顯示，模特兒從上衣到褲裝皆是黑色，整體陳列呈現出嚴肅氛圍，與當地服喪氣息一致。

有網民留言驚歎稱，品牌反應真快，「這種速度感真是太棒」，也有網民稱「有王室的國家真的不簡單」，還有人形容這是「典型的神級公關操作」，展現對當地文化的尊重與高度敏銳度。