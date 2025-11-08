「DNA之父」James Watson逝世｜因談黑人智商低過白人榮銜被褫奪

美國冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory，CSHL）周五（11月7日）證實，曾獲諾貝爾獎的美國科學家屈臣（James Watson）周四在臨終關懷醫院去世，享年97歲。



冷泉港實驗室周五發聲明紀念屈臣，稱他在冷泉港實驗室的長期任職期間做出非凡貢獻。

屈臣是20世紀最具影響力的科學家之一，他在1953年與另外三名科學家共同研究脫氧核糖核酸（DNA）的雙螺旋結構，並於1962年獲得諾貝爾生理學或醫學獎的榮譽；自1968年起擔任冷泉港實驗室的董事，1994年成為主席，直到2007年因涉種族歧視言論被停職。

屈臣在2007年說過「我對於非洲的前景感到悲觀，因為我們所有的社會政策，都是基於將黑人的智力和白人視為相同這個事實而定，但所有實驗都顯示這不是真的」，又謂希望所有種族都是平等，但「那些和黑人僱員相處過的人就會發現，種族平等不是真的」。言論一出，冷泉港實驗室隨即解除他所有行政職務，屈臣亦公開道歉。

不過，在2019年播出的紀錄片《美國大師：解碼屈臣》（American Masters: Decoding Watson）中，屈臣重提當年論調，有人問他「對於種族與智力之間關係的看法，跟以前有沒有變化呢？」他回應稱：「沒有任何改變。在智商測試反映，黑人和白人的平均值存在差異，我認為造成差異的原因就是遺傳。」

片段曝光後，冷泉港實驗室發表聲明譴責屈臣的言論，指他的說法「無依據且魯莽」，也不代表實驗室的觀點，同時「譴責濫用科學的名義來證明偏見有理」，決定撤銷屈臣所有榮譽頭銜，括榮譽校長、Oliver R. Grace榮譽教授、名譽信託人等。