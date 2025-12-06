梅根父親傳接受腿部截肢手術　發言人：王妃已主動聯繫對方

英國梅根王妃（Meghan Markle, Duchess of Sussex）的81歲父親托馬斯（Thomas Markle）被指近期因腿部血栓而接受截肢手術。梅根的發言人表示，梅根在父親接受截肢手術後主動聯繫對方，而此前兩人關係一直十分疏遠。



綜合英媒報道，托馬斯的兒子表示，父親12月3日在菲律賓醫院進行截肢手術，目前在深切治療部留醫，梅根發言人表示：「我可以確認她已經聯繫了她的父親。」

英國梅根王妃（Meghan Markle）的父親托馬斯（Thomas Markle）2021年接受ITV訪問時為王室辯護。（影片截圖）

早在2018年梅根與哈里王子（Prince Harry）成婚前，她與父親的關係就已破裂。托馬斯早前批哈里王子與梅根為人虛偽，且抱怨對方不讓自己見孫子阿奇（Archie Mountbatten-Windsor）和孫女莉莉貝特（Lilibet），又指梅根對其如何獲得大學學費一事說謊。

2024年8月15日，哥倫比亞波哥大，圖為哈里與妻子梅根參觀藝術中心。（Getty）

今年年初，托馬斯曾表示他夢想着「全家團聚」，並希望女兒「不要心懷惡意」。其亦稱，他雖然不喜歡梅根的一些做法，但他「永遠愛她」。