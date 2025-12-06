特朗普獲國際足協頒發首屆和平獎　稱今世榮獲最偉大榮譽之一

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月6日出席2026年世界盃抽籤儀式，他在抽籤開始前步入舞台，獲國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）頒發的首屆和平獎。



特朗普在登台領獎後表示，今次所獲獎項「是我一生中獲得的最偉大的榮譽之一」，他在領獎前還讚揚恩芬天奴工作出色，稱恩芬天奴是「一位偉大的體育領袖」。恩芬天奴則在頒獎時稱讚特朗普上任以來為斡旋和平做出的努力，包括促成中東地區在內的多個地區達成和平協議。

2025年12月5日，美國華盛頓特區，圖為特朗普在世界盃抽籤儀式上獲頒FIFA和平獎。（Getty）

此外，加拿大總理卡尼（Mark Carney）與墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）也現身抽籤儀式，特朗普還在稱讚美國與加拿大、墨西哥之間的合作，預料特朗普會與他們進行私下會晤。

FIFA和平獎的設立消息由恩芬天奴在今年11月初向外界透露，旨在每年頒發給那些在和平中採取「卓越且非凡行動，並藉此團結全球人民」的人，外界在頒獎前就預料大獎很大機會來到特朗普手中。

特朗普上任後積極介入局部地區衝突，他在今年的諾貝爾和平獎頒授前多次表示，認為自己應當獲得諾貝爾和平獎。與特朗普關係良好的恩芬天奴曾表示，促成加沙停火的特朗普應獲得諾貝爾和平獎。不過諾貝爾和平獎最終則由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得。