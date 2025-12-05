馬克龍訪四川大學　參觀熊貓繁育研究基地　新一對熊貓2027年赴法

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）繼續訪華行程，12月5日訪問四川大學，並參觀成都大熊貓繁育研究基地。中國野生動物保護協會已與法國博瓦勒動物園簽署意向書，新一對大熊貓計劃於2027年落戶法國博瓦勒動物園。



新華社報道，近年來四川大學與法國多所高校建立並加深合作夥伴關係。該校主要合作夥伴包括法國巴黎政治學院、巴黎第十大學、法國圖盧茲大學和法國國立東方語言文化學院等，簽署合作協議近20份。

2025年12月5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在四川省成都市訪問四川大學。（Reuters）

此外，為加強中法大熊貓保護國際合作，提升大熊貓保護科研總體水平，促進兩國人民友好交往，中國野生動物保護協會與法國博瓦勒動物園，簽署關於延續大熊貓保護國際合作的意向書，將在本輪合作到期及在法2隻大熊貓幼崽返回中國後開啟新一輪合作。

新一對大熊貓計劃於2027年落戶法國博瓦勒動物園，合作期限為10年。

旅法13年的大熊貓「歡歡」及「圓仔」，提前在上月返回成都，它們在2021年誕下的一對雙胞胎，將會逗留至2027年1月。