澳洲新南威爾斯叢林大火　10多棟房屋被燒毀　至少60人被疏散

澳洲新南威爾斯州（NSW）中部海岸發生叢林大火，截至12月6日至少12棟房屋被燒毀、數百公頃土地被波及、約60人被疏散。火災還導致部分公路被封鎖。



澳媒9news引述新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示，50輛消防車、250名消防員和9架滅火飛機正在努力控制火勢。

2025年12月6日，澳洲新南威爾斯州中部海岸庫勒旺（Koolewong）的格倫羅克大道（Glenrock Parade）和約翰斯路（Johns Road）沿線被叢林大火摧毀的房屋現場進行救援。（AAP/Dan Himbrechts via REUTERS）

新南威爾斯鄉村消防局表示，火災發生在以農舍和棚屋為主的鄉村地區。消防員將繼續奮戰到深夜以撲滅大火。消防局負責人Ugo Tolone表示，火勢相當嚴重：「因為它位於茂密的茶樹叢中，會產生大量煙霧，燃燒非常劇烈。」

當地居民被告知要尋找避難所。政府中部海岸公路上一處俱樂部設立了疏散中心。約有60人在該中心尋求庇護，另有許多人自行疏散到其他地區。

火災也導致M1太平洋高速公路出現交通延誤，雙向近100公里路段僅開放單線通行，限速60公里時速。