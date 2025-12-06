阿富汗與巴基斯坦邊境駁火　塔利班指巴方殺死5人

路透社引述巴基斯坦和阿富汗官員12月5日晚上表示，兩國在邊境駁火，造成至少5人死亡。雙方互相指責對方發動攻擊。



阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，巴基斯坦軍隊在坎大哈省斯平博爾達克地區（Spin Boldak district, Kandahar）發動攻擊。他的副手菲特拉（Hamdullah Fitra）表示，巴方砲擊造成5人死亡，其中包括1名塔利班成員。

巴基斯坦國旗與站在下方的軍警人員。（Reuters）

巴基斯坦發言人扎伊迪（Mosharraf Zaidi）則稱，阿富汗軍隊在Chaman邊境無端展開砲擊。他在一份聲明中表示：「巴基斯坦保持高度警惕，並致力於確保領土完整和公民安全。」

阿富汗與巴基斯坦自10月以來於邊境地區多次駁火，造成數十人死亡。兩國在卡塔爾與土耳其斡旋下同意停火，之後在多哈、伊斯坦堡和利雅得就確保停火的可持續性舉行數輪會談，但未能取得成果。