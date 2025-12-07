美烏三天會談未有突破　澤連斯基：繼續爭取真正和平

烏克蘭和美國官員為期三天的會談周六（12月6日）未取得明顯突破。儘管俄羅斯對烏克蘭發動新一輪無人機和導彈襲擊，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）仍承諾將繼續就「真正和平」進行談判。



法媒報道，澤連斯基說，他和談判代表與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）進行了「非常實質性和建設性」的通話。

澤連斯基在Telegram上說：「烏克蘭致力於繼續與美方真誠合作，以實現真正的和平。」他補充說，雙方就「下一步措施以及與美國會談的形式」達成一致。

此前，威特科夫周五（5日）在社交平台X上發布邁阿密會談紀要稱：「雙方一致認為，任何協議的真正進展都取決於俄羅斯是否願意展現對長期和平的切實承諾，包括採取措施緩和局勢和停止殺戮。」

同日，美烏雙方官員還「就安全安排框架達成一致，並討論了維持持久和平所需的威懾能力」。

2025年11月30日，美國佛羅里達州，國務卿魯比奧（Marco Rubio，左二）、總統特使威特科夫（Steve Witkoff，左一）和總統特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner，左三）會見烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov，右一）及烏克蘭代表團的其他成員。（Reuters）

在周六會談前夕，俄羅斯向烏克蘭發射700多架無人機和導彈，目標是能源設施和鐵路等關鍵基礎設施，導致數千戶家庭斷水斷暖。

澤連斯基當天在社交媒體上表示：「這些襲擊的主要目標再次是能源設施。俄羅斯的目的是讓數百萬烏克蘭人遭受苦難。」

俄羅斯國防部說，他們的目標是「烏克蘭的軍工企業及其配套的能源設施」，並補充說「所有指定目標均已擊中」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

