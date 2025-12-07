美防長陷戰爭罪風波堅稱：支持美軍對運毒船第二次攻擊

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）12月6日表示，他支持9月2日對加勒比海一艘疑似運毒船隻進行第二次打擊的決定。他說：「我完全支持這次打擊，如果是我，我也會做出同樣的決定。」有關當日襲擊的報道，已經引發外界對美軍是否犯下戰爭罪行的擔憂。



赫格塞思周六重申，他目睹了9月2日的第一次襲擊，但隨後離開房間去參加另一個會議。他拒絕透露政府是否會公佈完整片段，稱此事「正在審查中」。

上週四，國會山莊閉門向國會議員播放了上述襲擊的影片。此前有報導稱，負責該次行動的指揮官下令進行第二次打擊，以消滅兩名倖存者，從而執行赫格塞思「殺光所有人」的指示。

不過，特朗普政府的官員表示，赫格塞思並未下令進行第二次打擊，當時領導聯合特種作戰司令部的海軍上將認為，必須摧毀該船隻的殘骸，因為船上可能藏有可卡因。

2025年9月2日，美國總統特朗普在白宮表示，美軍在加勒比海襲擊了一艘從委內瑞拉出發的運毒船，並打死船上11人。（Truth Social影片截圖）

上述的攻擊是美軍在加勒比海南部和太平洋地區對船隻發動的22次攻擊中之一，特朗普政府稱這是旨在阻止非法毒品流入美國的行動的一部分。這些襲擊已造成87人死亡。

美國國防部的《戰爭法手冊》禁止攻擊喪失行動能力、昏迷或遭遇海難的戰鬥人員，只要他們停止敵對行動且不試圖逃跑。手冊將向海難倖存者開火列為「明顯非法」的命令，並指出此類命令應被拒絕。