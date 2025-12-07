洪都拉斯總統大選點票進入第七天　兩大候選人票數仍拉鋸

洪都拉斯總統選舉點票12月6日進入第七天仍未有結果，獲特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的保守派總統候選人阿斯弗拉（Nasry Asfura）以微弱優勢領先。



根據選舉管理機構的數據，國家黨的阿斯弗拉獲得了88%的選票，得票率為40.19%，比自由黨的納斯拉亞 （Salvador Nasralla）領先約2萬票（39.49%）。自由復興黨（the ruling leftist LIBRE Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）以19.30%的得票率位居第三。

2025年12月6日，洪都拉斯總統候選人納斯拉亞在特古西加爾巴（Tegucigalpa）舉行記者會。（Reuters）

但有官員表示，約有14%的選票存在不公正，並呼籲重新點票。

在投票開始前幾天，特朗普還宣布將赦免洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）。埃爾南德斯因毒品走私和武器指控在美國被定罪，正在美國服刑45年。12月2日出獄後，埃爾南德斯在首次視頻講話中感謝特朗普的赦免，並稱謝特朗普「對我國命運的關切」。