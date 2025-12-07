英媒：中日關係惡化日本華府反應深感失望　促美方加強公開支持

中日兩國因台灣問題引發的緊張關係持續，據英媒報道，日方因美國鮮有給予公開支持而感到不滿，消息人士稱，日本駐美大使山田重夫一度敦促華府加強對東京的公開支持，惟最後只換來美國務院副發言人在社交平台X上發表的貼文，令日方深感失望。



高市早苗上月在國會公開表示，若「台灣有事」 ，日本也將陷入「存亡危機事態」，允許日本在此情形下行使集體自衛權，引發中日關係迅速惡化。

事件發生後，美國駐日大使格拉斯（George Glass）對傳媒表示特朗普政府支持高市早苗，但除此之外華府幾乎沒有公開表示支持。而當日方要求美方表態支持時，美方官員表示華府將就此發表強硬聲明，但最後只有美國務院副發言人在社交平台X上表態支持。

《美日安保條約》在時任美國總統艾森豪威爾（Dwight D. Eisenhower）和日本首相岸信介（Nobusuke Kishi）見證下於1960年1月19日在華盛頓特區簽署。

有日本官員表示，日方不認為美國對日承諾動搖，但對華府高層鮮有做出公開支持而深感失望。

前白宮幕僚認為，高市宣佈日本將在美軍因保護台灣而受到攻擊時協助美方，該說法其實是歷來日本政府對「台海有事」時的日美同盟義務最明確的一次標表態，美方本應公開歡迎，但實際上卻幾乎保持沉默。

報道還稱，總統特朗普在中日關係惡化後指示其團隊，不要採取可能危及中美貿易協議的行動。