泰柬再在邊境地區衝突　泰警發射橡膠子彈　柬方：至少23傷｜有片

英媒引述泰國及柬埔寨兩國政府報道，泰國警方9月17日（周三）在有爭議的邊境地區向柬埔寨平民發射催淚彈和橡膠子彈。柬埔寨政府表示，至少有23名柬埔寨人在事件中受傷。



網上傳出泰柬雙方衝突的畫面，可以見到泰國警方開槍：

據路透社報道，衝突發生在一處有爭議的邊境定居點。泰國稱該定居點屬於泰國在沙繳府（Sa Kaeo）的班農亞考村（Ban Nong Ya Kaew），但柬埔寨稱其屬於柬埔寨班迭棉吉省（Bantheay Meanchey ）的Prey Chan村。

泰國政府上月在該地區架起了鐵絲網，數週以來，邊境兩側的平民一直在抗議。

據《柬中時報》報道，衝突期間，有柬埔寨村民面部與頸部受傷，亦有柬埔寨軍人眼部中彈，要由同伴抬離現場。

過去一個多世紀以來，泰國和柬埔寨一直在其817公里陸地邊界上的多個具爭議領土爭奪主權。這條邊界線最初由法國於1907年在柬埔寨作為其殖民地時繪製。

今年7月，爭議地區的緊張局勢升級為邊界衝突，發生兩國之間數十年來最激烈的戰鬥造成至少48人死亡，數十萬人暫時流離失所。