Netflix千億收購華納兄弟　特朗普親自介入審查

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月7日表示，他會親自審視Netflix（網飛）收購華納兄弟（Warner Brothers）的計劃。而他日前曾在白宮與Netflix聯合總裁沙蘭多（Ted Sarandos）會面，討論收購內容。



Netflix於周五（5日）同意用720億美元（約5600億港元）收購華納兄弟的電視、電影製片廠以及串流部門，這宗交易將把華納兄弟旗下包括《哈利波特》、《權力游戲》等知名IP盡數收入内容庫。

特朗普表示將親自參與該項交易的審查，並表示Netflix與華納兄弟及HBO Max合併後的市佔率「可能會成為問題」。他並未說明是否支持該協議的批准，但表示「我很尊敬他（沙蘭多），但這份市場佔有率很高。」，他指出娛樂產業可能將集中市場權力。

消息人士透露，沙蘭多曾在11月24日造訪橢圓形辦公室，與特朗普會面超過1小時。特朗普其後證實與對方交流，並稱讚這位Netflix 高層是「一位了不起的人」。