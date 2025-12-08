美貿易代表：持續監督中國遵守貿易協議條款　對外輸出晶片須謹慎

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）表示，中國有遵守美中雙邊貿易協定的條款，美國也將持續監督中國是否有履行承諾，​​以維持穩定的貿易關係。



據彭博社報道，格里爾12月7日（周日）接受霍士新聞訪問時表示：「對於中國，我們始終會核實、監督並關注其承諾。這些承諾非常具體。因此，我們最近與中國達成的所有協議都非常具體，我們可以輕鬆地進行監督，到目前為止，我們看到他們一直在遵守這些承諾。」

格里爾表示，中國已完成本季採購美國大豆承諾約三分之一。

彭博社早前曾報道，在10月下旬下了一系列訂單（本收成季的首批訂單）之後，中國對美國大豆的採購似乎陷入停滯。

10月下旬，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同意延長關稅休戰期，取消出口管制並減少其他貿易壁壘。但該協議的部分內容，包括大豆採購、出售社交平台TikTok以及增加從中國出口關鍵稀土的許可證等事項都仍在進行中。

據新華社報道，國務院副總理何立峰5日（上周五）與美國財長貝森特（Scott Bessent）及格里爾舉行視像通話。雙方進行了「深入且富有建設性」的討論，並承諾保持中美關係穩定，解決各自在貿易和經濟方面的「關切」。

貝森特7日（周日）表示，中國不會加快採購大豆的速度，但預計仍將在本收成季進行採購。他也表示，自與中國達成協議以來，大豆價格已上漲12%至15%。此外，他還表示，為了遵守一項道德協議，他已出售旗下一間大豆農場的股份。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）2日（上周二）在內閣會議上表示，特朗普政府預計將於本周公布支援農業計劃。

當被問到英偉達（Nvidia，又譯輝達）等晶片製造商是否應該向中國提供先進晶片，或者這樣做是否會對美國構成安全風險時，格里爾表示美國需要保持謹慎。

格里爾指對外輸出先進晶片須要謹慎：

他指出：「我個人認為，我們需要對此非常謹慎。我們希望企業的盈利狀況良好，但作為政策制定者，我們必須確保國家安全始終放在首位。這就是為什麼你們聽到特朗普總統會談到某類型晶片可能會受到限制，而關於這個界限究竟在哪裡，一直存在公開的討論，而且這個界限也會隨時間而改變。」