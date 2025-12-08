泰柬邊境衝突至少5死17傷　泰軍：行動將持續至領土安全得到保證

泰柬邊境連續兩日爆發衝突，雙方互相指責對方違反停火協議。泰國軍方周一（12月8日）宣布對柬埔寨發動空襲。據稱衝突至今已造成泰方1名士兵死亡、8人受傷；柬埔寨新聞部大臣奈帕德拉（Neth Pheaktra）稱該國4名平民死亡、9人受傷。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）同日表示，泰國不希望看到暴力，但軍方已準備好採取必要措施來維護國家安全和主權。柬埔寨參議院主席、前總理洪森（Hun Sen）8日公開呼籲柬軍對泰國的「侵略行為」保持「嚴格克制」，但同時警告泰國，稱柬方已劃定必須採取報復行動的紅線。



兩國周日在邊境地區爆發衝突，泰國軍方表示於周一（8日）清晨發動空襲以報復柬埔寨淩晨對泰國邊境陣地的炮擊。泰方強調空襲僅針對軍事目標，指責柬埔寨先調動重型武器威脅邊境，泰方必須迅速攔截以保護泰軍和平民。

柬埔寨國防部則否認發動襲擊，斥相關指控為「虛假資訊」，並稱柬方始終保持克制。

阿努廷今日發表電視講話稱，泰國將採取必要措施來維護國家安全和主權，並根據形勢「決定額外的軍事行動」，暗示若柬方若進一步襲擊，泰方也會採取更多軍事行動。

同日稍晚，泰國軍方稱將以重挫柬埔寨軍事能力為目標，令其在未來較長時間內喪失軍事威懾力。泰國外交部則表示，軍方行動會持續至泰國的主權和領土安全得到保證，批評柬埔寨踐踏兩國此前達成的和平協議。

東盟輪值主席、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim ）對今次事件表達憂慮，認為新一輪衝突可能導致為穩定雙邊關係所付出的精心努力付之流水。他敦促各方保持最大克制，並保持溝通渠道開放。

泰國與柬埔寨這兩個東南亞鄰國再度引發邊境衝突。（資料圖片，REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo）

泰柬此次再爆衝突，意味早前由安華斡旋、在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）見證下簽署的停火協議實質破裂。該協議原本旨在終結雙方於7月底爆發、持續5天的激烈邊境衝突，當時造成重大傷亡與平民流離失所。然而，協議簽署後執行不力，邊境摩擦不斷。

泰國與柬埔寨的邊境爭議已持續數十年，雙方曾多次短暫交火。目前緊張局勢仍在持續，泰國已組織70%平民從邊境撤離。