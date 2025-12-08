澳洲山火摧毀房屋吞噬叢林　一消防員殉職

澳洲周一（12月8日）表示，山火在悉尼北部摧毀房屋並燒毀大片叢林，國家公園一名消防員嘗試控制火勢時被一棵樹砸中身亡。



澳媒SBS報道，這場火災始於上周六下午約12時40分，之後迅速失控。路透社指，緊急救援人員接獲報案稱，在悉尼以北200公里的布拉德拉鎮附近的灌木叢中，一棵樹倒塌砸中一名男子。官員稱，這名59歲男子心臟驟停，當場死亡。

2025年12月8日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，這一「可怕的消息令人痛心地提醒人們」，緊急服務人員在保護家園和家人時面臨着危險，「我們每天都在緬懷這種勇敢精神。」（X@AlboMP）

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）表示，這一「可怕的消息令人痛心地提醒人們」，緊急服務人員在保護家園和家人時面臨着危險，「我們每天都在緬懷這種勇敢精神。」

路透社報道，截至周一，新南威爾斯州境內有超過50處叢林大火正在燃燒。來自受災嚴重的的居民說，當大火蔓延時，她和丈夫試圖保住自己的家，「他光着腳在上面試圖滅火，他不停地嘗試，而我則大聲喊着讓他下來，裏面什麼都有：他奶奶的東西，他媽媽的東西，我的所有東西——所有東西，全都沒了，全部都沒了。」