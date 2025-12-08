特朗普首主持甘迺迪中心頒獎禮　表彰史泰龍等巨星風頭蓋過獲獎者

美國總統特朗普（Donald Trump）於本周日（7日）在華盛頓甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Centre for the Performing Arts）出席年度頒獎典禮，打破歷來慣例成為首位主持儀式的總統，並向多位巨星頒發終身成就獎。



本屆獎項得獎者包括荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）、美國迪斯科女王Gloria Gaynor、鄉村音樂巨星George Strait、百老匯《歌劇魅影》原主演、音樂劇巨星Michael Crawford以及搖滾組合KISS。

特朗普親自參與本屆獲獎者的遴選，並在頒獎禮台上讚揚他們是各自領域的「世代之星」。

往年頒獎禮通常由影視界明星或其他重要人物擔任，而總統出席活動時往往坐在貴賓包廂欣賞節目。特朗普表示，自己是在白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）的堅持下答應主持活動。

甘迺迪表演藝術中心榮譽獎自1978設立，表彰藝人對美國文化與藝術的深遠影響，被視為美國表演藝術界的最高榮譽。史泰龍表示，在典禮上受到表揚就像置身於「颶風的中心」，感到非常榮幸。

特朗普今年上任以來，先後解僱了甘迺迪中心主席、任命新董事會並自任主席並指示對中心建築進行大規模翻修，稱將「讓中心重獲新生」，突顯其在文化領域的直接干預。