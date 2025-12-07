美國家公園明年取消馬丁路德金紀念日免費入場　增特朗普誕辰惹議

美國國家公園管理局12月6日公布2026年免費入園政策調整，其中馬丁路德金紀念日（MKL day）與紀念黑奴解放的六月節（6月19日）被移出免費名單，而新增6月14日——恰逢美國國旗日與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）誕辰——作為免費入園日。該政策將於明年1月1日生效。



此次調整引發民權團體強烈反對。哈佛大學教授、前全國有色人種協進會主席魯克斯（Cornell William Brooks）批評此舉「散發出赤裸裸的種族主義惡臭」。

國家公園保護協會發言人布倫格爾（Kristen Brengel）指出，馬丁路德金紀念日不僅是向這位民權英雄致敬的日子，更是社區組織進入公園開展志願服務的熱門時段，取消免費政策將大幅增加相關成本。

馬丁路德金一生為民權運動竭盡所能，為美國平權歷史寫下重要一章。近年的黑人平權遊行，不少示威者高舉以其肖像製作的橫額。（Getty Images）

自上任以來，特朗普政府已多次被指削弱聯邦政府推動多元文化的專案，並淡化美國種族歷史與民權運動成果。

目前國家公園管理局未就政策變更原因作出回應。2026年其他免費入園日包括總統日、陣亡將士紀念日、獨立日等傳統節日，以及羅斯福誕辰與國家公園管理局成立紀念日。